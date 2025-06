Netflix rimuoverà 22 videogiochi dal suo catalogo, tra i quali anche Hades e Monument Valley

Netflix si prepara a rimuovere ben 22 videogiochi dal suo catalogo tra i quali anche titoli di notevole interesse come Hades, Monument Valley e Braid, a dimostrazione di una situazione piuttosto difficile per quanto riguarda l'iniziativa videoludica del colosso dello streaming video.

Si tratta di giochi che sono al momento disponibili come scaricabili e giocabili liberamente dagli abbonati a Netflix come parte integrante del catalogo compreso nella sottoscrizione, ma che verranno rimossi nel corso del mese di luglio, con la maggior parte di questi che non sarà più accessibile dal 14 luglio, ma le date precise potrebbero variare di titolo in titolo.

Sebbene una rotazione nel catalogo sia piuttosto normale in un servizio in abbonamento, una rimozione di massa di questa portata può far pensare a un ridimensionamento dell'iniziativa, anche perché al momento non sono stati ancora annunciati nuovi titoli in arrivo per compensare queste uscite di scena.