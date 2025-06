Svelato il nome del nuovo paio di occhiali smart di Google: Android XR fa spazio a Martha

Questi occhiali, però, finalmente hanno ricevuto una nomenclatura ufficiale e il progetto è stato individuato e definito con il nome di "Martha", o meglio, Google Martha . Questo è il nome che appare in alcune foto dell'app companion, cioè l'app che serve per controllare e gestire gli occhiali dal proprio smartphone.

L'app companion che, dunque, dovrebbe essere a disposizione degli utenti per facilitare l'integrazione e l'interazione con Martha , si presenta con un'interfaccia semplice e pulita, con alcune funzioni base come : notifiche, impostazioni, segnalazione di problemi, la possibilità di registrare ciò che si vede e offrire dei feedback rapidi e veloci. Attualmente, l'app sembra pensata solo per chi sta testando gli occhiali, quindi non è completa.

Google Martha: in arrivo per il pubblico?

Non è detto, però, che questo progetto, ovvero Google Martha, si tradurrà in un paio di occhiali che arriveranno al pubblico e alla grande distribuzione. Persiste e non vacilla, infatti, un'ipotesi secondo la quale questo progetto possa fungere da base per dei prodotti futuri con partnership con altre aziende, su tutte Samsung.

Pare, infatti, che Samsung stia pensando di lanciare sul mercato un paio di occhiali smart nel 2026 con una tecnologia sviluppata da Google. Come detto in apertura, il settore degli occhiali smart, nelle ultime settimane, sta vivendo una nuova linfa vitale: su tutte segnaliamo le notizie di Meta in collaborazione con Oakley e Snap con il suo nuovo modello.