Qualcomm presenta il chip AR1+ per occhiali smart con intelligenza artificiale integrata

Qualcomm, durante l'evento Augmented World Expo, ha approfittato di questa kermesse per presentare il suo nuovo chip dedicato alla produzione di occhiali smart con intelligenza artificiale integrata. Il processore in questione si chiama Snapdragon AR1+ Gen 1 ed è pensato per rendere gli occhiali molto più intelligenti e addirittura molto più indipendenti, sfruttando appieno, proprio l'IA. Si tratta di una novità che potrebbe dare un boost molto interessante ad un settore che, col tempo, sta vivendo quasi una seconda giovinezza. Un settore che, probabilmente, ha iniziato ad espandersi in un momento in cui ancora l'utenza non era poi così pronta non mostrando molto interesse verso i prodotti messi sul mercato dalle varie aziende.

La struttura dello Snapdragon AR1+ Gen 1 In termini di struttura, questo Snapdragon AR1+ Gen 1 risulta essere più piccolo della generazione precedente. Con esattezza parliamo di un chip ridotto del 26% al suo predecessore. Nonostante ciò, però, si tratta di un processore in grado di far girare modelli linguistici compatti, molto utili per comunicazioni rapide ed immediate. Qualcomm Inoltre questo chip integra l'intelligenza artificiale direttamente sugli occhiali, con tutte le funzioni che non necessiteranno di uno smartphone o di una connessione internet. Ad esempio, un dirigente Qualcomm ha utilizzato gli occhiali per parlare con un assistente virtuale, tutto direttamente in locale e questo è avvenuto proprio grazie al nuovo chip.