Snapdragon 8 Elite per tutti: il cambio di strategia di Qualcomm farà aumentare i prezzi dei top di gamma?

Secondo quanto riportato dal noto leaker Digital Chat Station sulla piattaforma Weibo, Qualcomm starebbe valutando la possibilità di non produrre un successore diretto dello Snapdragon 8s Gen 4 , identificato internamente con il nome in codice SM8835 e atteso come Snapdragon 8s Gen 5. L'indiscrezione suggerisce che Qualcomm potrebbe concentrarsi maggiormente sull'offerta dell'attuale Snapdragon 8 Elite anche per la fascia di prezzo inferiore. Ma cosa cambierebbe nel concreto?

Anche in questa generazione, Qualcomm ha introdotto lo Snapdragon 8s Gen 4, un processore che si posiziona come un ponte tra l'elevata potenza dello Snapdragon 8 Elite e l'affidabilità dello Snapdragon 8 Gen 3, offrendo un compromesso prestazionale interessante per la fascia medio-alta del mercato. Questa strategia, mirata a fornire elevate capacità di calcolo a un costo più accessibile, potrebbe tuttavia subire una significativa variazione nel corso del 2026.

I prezzi degli smartphone top aumenteranno?

Questa decisione rappresenterebbe un cambio di rotta rispetto alla strategia implementata negli anni recenti, in cui l'azienda ha proposto una gamma diversificata di SoC per coprire differenti segmenti di mercato. Qualora questa ipotesi si concretizzasse, le implicazioni per i produttori di smartphone sarebbero notevoli: si troverebbero a non poter più contare su un'opzione specificamente pensata per la fascia medio-alta con un costo potenzialmente più contenuto. Di conseguenza, per i loro dispositivi appartenenti a questo segmento di mercato, le aziende dovrebbero fare affidamento sul più costoso Snapdragon 8 Elite.

Non è da escludere, tuttavia, che Qualcomm possa attuare una riduzione del prezzo di listino di quest'ultimo SoC per venire incontro alle esigenze dei produttori e mantenere competitiva l'offerta nella fascia medio-alta. L'adozione dello Snapdragon 8 Elite porterebbe con sé anche un innalzamento generale del livello prestazionale dei dispositivi appartenenti a questa categoria. Il SoC di punta di Qualcomm continua a offrire una potenza di calcolo superiore rispetto a quella tipicamente riscontrabile nei chip destinati a questa fascia di prezzo.

È interessante notare come, nonostante la recente introduzione dello Snapdragon 8s Gen 4, alcuni produttori abbiano continuato a optare per lo Snapdragon 8 Gen 3, come evidenziato dal caso del Red Magic 10 Air. Questa tendenza potrebbe aver indotto Qualcomm a valutare che il riutilizzo di un SoC di fascia alta dell'anno precedente possa rappresentare una strategia più efficace rispetto alla creazione di un ulteriore chip intermedio.

Intanto Xiaomi annuncia il suo nuovo SoC proprietario: si chiama XRING 01, ma per ora ne sappiamo ben poco.