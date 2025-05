Apple iPhone 15 è a un nuovo prezzo minimo storico su Amazon

Apple iPhone 15 è ora in promozione tramite Amazon Italia. Le offerte di oggi ci garantiscono infatti un sconto del 24% rispetto al prezzo consigliato tipico. Se siete interessati al prodotto, potete trovarlo tramite il box che vedete qui sotto, oppure tramite questo link . Della spedizione di questo prodotto si occupa Amazon, che segnala inoltre che si tratta del prezzo più basso di sempre per la piattaforma; infatti il prezzo consigliato secondo l'e-commerce è 879€.

Le caratteristiche dell'Apple iPhone 15

Apple iPhone 15 propone una parte frontale in Ceramic Shield, per la massima resistenza ai danni. Il display di questo modello è Super Retina XDR da 6,1 pollici e promette una luminosità fino a due volte più luminoso in pieno sole rispetto quello di iPhone 14.

I contenuti della confezione dell'Apple iPhone 15

Propone una fotocamera principale da 48MP con teleobiettivo 2x di qualità ottica e una funzione ritratti ancora più dettagliati e con colori più intensi. Sotto la scocca trovate un chip A16 Bionic che supporta fotografia computazionale, le transizioni fluide della Dynamic Island, e la modalità "Isolamento vocale" per le chiamate, oltre a una grande efficienza della batteria che promette una carica per l'intera giornata.