Huawei MatePad Pro 2025 è ufficiale, con display tandem OLED e tanto altro

Huawei MatePad Pro 2025: le specifiche tecniche

Una delle caratteristiche principali del nuovo Huawei MatePad Pro 2025 è rappresentato dal suo display tandem OLED da 12,2 pollici di diagonale, che risulta ottimo per fruire delle più disparate tipologie di contenuti multimediali in mobilità, riducendo ogni tipo di riflesso o abbagliamento. La tecnologia tandem OLED permette di avere immagini significativamente più luminose grazie all'utilizzo di due pannelli sovrapposti, senza aumentare proporzionalmente il consumo energetico richiesto, assicurando inoltre una maggior durabilità nel tempo.

Un display tandem OLED messo a confronto con un display tradizionale

Il nuovo tablet di casa Huawei è alimentato da una batteria da 10100 mAh di capacità, in grado di assicurare un livello di autonomia più che soddisfacente. Nonostante Huawei non lo abbia precisato, è verosimile aspettarsi un chip Kirin T92 (o Kirin 9000S) al suo interno, utilizzati nelle recenti proposte della compagnia. Passiamo poi al comparto fotocamere, dove troviamo un sensore posteriore da 50 megapixel, abbinato a un sensore anteriore da 8 megapixel. Huawei MatePad Pro 2025 presenta l'interfaccia proprietaria HarmonyOS 4.3, basata sul sistema operativo Android. La penna Huawei M-Pencil in abbinamento alla versione migliorata di Huawei Notes rendono MatePad Pro 2025 risulta un buon alleato per la produttività.