Huawei presenta la serie Watch Fit 4, smartwatch per immergersi fino a 40 metri

Huawei Watch Fit 4: prezzi e modelli

Con un peso di 27 grammi e uno spessore di soli 9,5 mm, Huawei Watch Fit 4 presenta un design sottile e confortevole, completato da una corona rotante. Huawei Watch Fit 4 Pro ha un profilo ancora più sottile, di soli 9,3 mm, e un peso di 30,4 grammi. Dotato di un display in vetro zaffiro antigraffio, una lunetta in lega di titanio leggera e un corpo in alluminio di livello aeronautico, questo modello Pro è costruito per resistere all'usura quotidiana e agli allenamenti intensi. La luminosità di picco è di 3000 nit, contro i 2000 nit del modello base.

Huawei Watch Fit 4 Pro

La serie promette poi fino a 10 giorni di utilizzo in termini di durata della batteria e una ricarica rapida in 75 minuti per Fit 4 e 60 minuti per Fit 4 Pro. Lo smartwatch è compatibile con qualsiasi dispositivo Android e iOS. La nuova serie Huawei Watch Fit è disponibile a partire dal 15 maggio 2025, con un prezzo consigliato di 279€ per Huawei Watch Fit 4 Pro e 169€ per Huawei Watch Fit 4. In aggiunta è disponibile una promozione esclusiva fino al 29 giugno 2025, solo su Huawei Store Italia, che dà diritto a 30€ di sconto con cinturino in omaggio con il coupon AMKTFIT4. Fit 4 è disponibile nelle colorazioni Nero, Viola, Bianco, Grigio. Huawei Watch Fit 4 Pro è disponibile nelle colorazioni Nero, Verde, Blu.

