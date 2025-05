Huawei presenta ufficialmente FreeBuds 6, nuovi auricolari open-fit con audio loseless

In occasione dell'evento Huawei che si è tenuto proprio in queste ultime ore, la compagnia cinese ha avuto modo di annunciare diversi dispositivi, tra cui i nuovi Watch 5 e Watch Fit 4, oltre che FreeBuds 6, i suoi nuovi auricolari open-fit dotati di audio-loseless per permettere il massimo della qualità: scopriamone insieme le principali specifiche tecniche e funzionalità.

FreeBuds 6: specifiche tecniche e funzionalità Le nuove FreeBuds 6 si presentano all'aspetto con un design a goccia che consente un buon livello di comfort per l'uso quotidiano, adattandosi senza particolari problemi alle diverse ergonomie degli utenti. Lo stelo dell'auricolare è stato inoltre ridotto del 12%, portando ad un peso minore che si rivela efficace per indossarle tutta la giornata. Come anticipato poco sopra, una delle caratteristiche salienti dei nuovi auricolari FreeBuds 6 risiede senz'ombra di dubbio nell'audio loseless a 2,3 Mbps, in grado di garantire un ottimo coinvolgimento per tutte le tipologie di contenuti multimediali. Il nuovo modello è in grado di emettere bassi potenti grazie all'aggiunta di un'ulteriore unità driver magnetico da 11 millimetri. Huawei FreeBuds 6 Le nuove FreeBuds 6 si prestano inoltre alla ricezione di chiamate nitide e cristalline, grazie soprattutto alla funzionalità di riconoscimento vocale garantita dalla presenza del microfono a conduzione ossea, che si rivela utilissima soprattutto negli ambienti più rumorosi. Confermata inoltre la compatibilità dei nuovi auricolari con i principali sistemi operativi mobile, rispettivamente iOS e Android, oltre che Windows.