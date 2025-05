La data di uscita di Persona 5: The Phantom X è trapelata in rete in anticipo

Stando alle informazioni riportate su entrambi gli store, il gioco sarà disponibile dal 26 giugno su iOS e Android . Con ogni probabilità lo stesso giorno sarà disponibile anche su PC Windows . Inoltre, lo scorso anno Atlus aveva suggerito anche delle possibili versioni per console , ma non ci sono stati più aggiornamenti ufficiali sulla questione. A ogni modo, scopriremo tutti i dettagli nel giro di poche ore.

Oggi pomeriggio alle 16:00 Atlus ha in programma una diretta di presentazione per Persona 5: The Phantom X , lo spin-off free-to-play del celebre JRPG con meccaniche gacha. A quanto pare il Google Play Store e l'App Store hanno svelato in anticipo una delle informazioni chiave dell'appuntamento, ovvero la data di uscita.

Che cos'è Persona 5: The Phantom X?

Annunciato nel 2023, Persona 5: The Phantom X è un gioco free-to-play ambientato in un universo alternativo a quello del titolo del 2016, pur mantenendo diversi punti di contatto e alcuni personaggi iconici come Joker e il resto dei Ladri Fantasma originali.

Sulla carta possiede tutti gli elementi tipici della saga: una trama coinvolgente che esplora le profondità della natura umana, una musica e un design dell'interfaccia eleganti, un combattimento a turni approfondito e un sistema di progressione basato su di un calendario e sulle relazioni interpersonali.

Nel gioco vestiremo i panni di "Wonder", uno studente giapponese che scopre il potere dei Persona e si unisce a una nuova squadra di Ladri Fantasma per combattere contro forze oscure che cercano di manipolare la psiche delle persone. Data la natura free-to-play, potremo reclutare nuovi Persona ed equipaggiamenti tramite meccaniche gacha, con un sistema di estrazione casuale e banner a tempo, in maniera simile in quanto si vede, ad esempio, in Genshin Impact, Honkai: Star Rail e Wuthering Waves.