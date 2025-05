Il misterioso teaser di Atlus ha a che fare con Persona 6? Non proprio

Si tratta di Persona 5: The Phantom X , il gioco PC e mobile in stile RPG con elementi gacha che sta per arrivare anche in occidente, e dunque è protagonista di un evento di presentazione organizzato da Atlus.

Il messaggio è stato pubblicato su X da Atlus West ed è visibile qui sotto: vi si vedono degli occhiali, un cappello e il messaggio "Remake your desire", e tutti questi elementi si riferiscono precisamente a un capitolo ancora poco noto da queste parti ma già diffuso da tempo in Asia.

Atlus ha recentemente pubblicato un misterioso teaser riguardante Persona e ovviamente in molti hanno cercato un possibile collegamento con Persona 6 , ma purtroppo non è questo il caso, perché il messaggio si riferisce a un altro capitolo della serie.

Lo spin-off di Persona 5

Proprio a questa presentazione in livestream, fissata per giovedì 15 maggio alle ore 16:00 italiane, si riferisce il messaggio in questione, che sembra dunque riguardare esclusivamente Persona 5: The Phantom X in preparazione del suo arrivo presso un pubblico più ampio.



La frase riportata nel messaggio è infatti il motto del gioco, mentre gli elementi grafici visibili sono quelli che contraddistinguono l'alias del protagonista, Wonder, mentre il gufo si riferisce al compagno del protagonista, Lufel (o Luffy).

Persona 5: The Phantom X è uno spin-off del quinto capitolo sviluppato da Perfect World Games per PC e piattaforme mobile, pubblicato nell'aprile del 2024 in Cina e in altre aree dell'Asia e ora in procinto di arrivare anche in occidente.

Ambientato in un universo collegato a quello di Persona 5, la storia corre in parallelo con gli eventi del capitolo principale, con il protagonista in grado di ottenere poteri speciali ed evocare un proprio Persona, diventando Wonder e prendendo parte ai Phantom Thieves.

Sebbene il gioco sia interessante, non è propriamente allo stesso livello di Persona 6, ma per quest'ultimo ci sarà ancora da aspettare.