Persona 5: The Phantom X, vediamo il filmato introduttivo in stile anime

Persona 5: The Phantom X, lo spin-off mobile di Persona 5 in uscita su sistemi iOS e Android, sta per arrivare e online è stato pubblicato il filmato d'apertura in stile anime, che potete vedere qui di seguito.Come avete potuto vedere, il video è davvero ben fatto, ma non mostra assolutamente nulla del gameplay, che sarà quello di un gioco di ruolo free-to-play con casse premio, o gacha che dir si voglia, e altre microtransazioni di contorno. A occuparsi dello sviluppo sono stati gli specialisti di Black Wings Game Studio, supportati dall'editore Perfect World Studios, già dietro alla hit Tower of Fantasy.

Per garantire la totale continuità con la serie, sono stati coinvolti Shigenori Soejima, illustratore storico della serie, e Shoji Meguro, compositore della colonna sonora.

Attualmente Persona 5: The Phantom X ha una data d'uscita soltanto in Cina: il 12 aprile 2024. Non è stato reso noto se e quando e se arriverà in occidente.

Se volete altre informazioni, legete il nostro speciale in cui abbiamo scritto tutto quello che sappiamo su Persona 5: The Phantom X, scritto dopo aver provato la versione beta.