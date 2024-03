Earthblade non ce la farà a uscire nel 2024, annuncia lo studio di sviluppo di Celeste

Nel messaggio pubblicato sul sito ufficiale dello studio da Madeline Stephanie Thorson, capa dello stesso, viene detto che in questi giorni Extremely OK Games avrebbe voluto annunciare una data d'uscita ufficiale per Earthblade, ma che non è stato possibile farlo. Viene quindi chiesto scusa a tutti quelli che rimarranno delusi da questa notizia. "Forse era prevedibile, ma fa sempre schifo quando gli odiatori hanno ragione."

Earthblade non uscirà nel 2024 . Stiamo parlando del nuovo gioco dagli autori di Celeste , Extremely OK Games, un apprezzato platform dalle tematiche forti e profonde che tanti consensi ha ricevuto all'epoca dell'uscita, vendendo anche molto bene.

Anche buone notizie

Un'immagine di Earthblade

Fortunatamente ci sono anche delle buone notizie. Lo sviluppo non è stagnante, nel senso che procede bene e il team è contento di lavorare a Earthblade. Inoltre è stato aggiunto un nuovo game designer, Kyle Pulver (Jottobots, Everyone Loves Active 2, Bonesaw), sviluppatore indie veterano, grande amico dei fondatori di Extremely OK Games (moddavano Wii insieme).

Stando a quanto raccontato, Pulver è stato integrato nel team per le sue grandi idee, inserite nel gioco senza farlo deragliare. Inoltre il suo sguardo esterno ha permesso di considerare alcuni punti che gli sviluppatori non avevano notato.

Nel testo dell'annuncio la Thorson ha anche spiegato che è in recupero da un intervento chirurgico legato alla sua transizione, ma che è stata contenta di tornare al lavoro: "è stato un evento grande e destabilizzante che ha influito su tutto il mio ultimo anno", ha scritto la Thorson, che ha poi spiegato come si sente in questo momento: "Ora che è finita, provo un profondo senso di tranquillità, come se la mia mente fosse un groviglio di nodi che posso iniziare a sciogliere lentamente. E al posto di ogni nodo sciolto, ottengo più chiarezza. Sembra l'inizio di una nuova era."