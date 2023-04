Persona 5: The Phantom X, tutto quello che sappiamo dello spin-off di Atlus

La beta proposta a fine marzo ci ha permesso di mettere insieme i pezzi di questo puzzle: a seguire vi racconteremo tutto quello che abbiamo scoperto su Persona 5: The Phantom X , anche se ancora non sappiamo se e quando potremo giocarlo anche dalle nostre parti, visto che per il momento l'uscita di questo spin-off è prevista soltanto per la Cina.

Considerato il successo che Persona riscuote in tutto il mondo da anni, soprattutto dopo l'uscita di Persona 5, era inevitabile che prima o poi se ne sarebbe fatto un titolo per dispositivi mobile e, soprattutto, un gacha free-to-play a microtransazioni. La responsabilità è stata affidata allo sviluppatore Black Wings Game Studio e al publisher Perfect World Studios, la stessa etichetta dietro Tower of Fantasy, che ha coinvolto anche alcuni nomi storici come quello di Shigenori Soejima, che torna a disegnare le illustrazioni e i personaggi, e Shoji Meguro, ancora una volta alla colonna sonora.

Il mistero dei Ladri Fantasma

Il nome in codice del protagonista di Persona 5: The Phantom X è Wonder

Non si è ben capito in che modo The Phantom X si collochi rispetto al Persona 5 originale o al suo "remake" Persona 5 Royal, se si tratti cioè di un universo parallelo o un sequel in piena regola: Persona 5 Strikers, per esempio, proseguiva la storia del titolo originale senza confermare o smentire i contenuti narrativi extra nell'edizione Royal, ma qui la situazione è molto più complicata perché nel gioco si vede la locandina di un film ("Jin Gorilla", che probabilmente ammicca a Shin Godzilla) che dovrebbe uscire nel 2026.

Questo significherebbe che la storia di The Phantom X si svolge quasi dieci anni dopo quella di Persona 5, e l'assenza di Sojiro Sakura al bar Le Blanc sembrerebbe coerente con quanto raccontato in Strikers; d'altra parte, nel titolo mobile tornano personaggi come Munehisa Iwai e Tae Takemi, che non sono invecchiati neanche un po', e nella metropolitana si intravede un poster di Rise identico a quello che c'era in Persona 5, anche se potrebbe essere semplicemente una pubblicità per la riedizione del suo singolo.

C'è poi il mistero dei Ladri Fantasma originali, di cui nessuno sembrerebbe parlare: in beta era giocabile soltanto l'inizio dell'avventura, ma era come se Joker e gli altri non fossero mai esistiti, sebbene sia possibile annetterli al gruppo e schierarli in combattimento: anche loro, però, non sembrano invecchiati di un giorno, figurarsi di dieci anni.

Una spiegazione, in questo caso, potrebbe essere molto semplice: la dinamica gacha di The Phantom X prevede che si possano ottenere dei Ladri Fantasma casuali, chiamati Phantom Idol in inglese, che però non sono esseri viventi reali ma manifestazioni cognitive estratte dal Mare delle Anime. Ogni Ladro Fantasma di questo tipo possiede quella che la nuova assistente di Igor, Merope, definisce una Persona II, stranamente pronunciato [perˈsona ˈduoʊ] anche se è difficile stabilire se si tratti di un errore di pronuncia o se sia un gioco di parole voluto.

La Persona del protagonista si chiama Jánošík

Un'altra spiegazione potrebbe essere la precarietà della build proposta in quello che Black Wings Game Studio ha soprannominato Infiltration Test, vale a dire la beta chiusa tenutasi tra il 29 e il 31 marzo scorsi. Il producer di The Phantom X ha parlato dei problemi riscontrati nel weekend di prova, spiegando che il titolo mobile utilizza tantissimi asset risalenti a Persona 5 e che molti aspetti del software, dai modelli 3D alle animazioni passando addirittura per alcuni dialoghi, sono effettivamente temporanei e ancora in via di definizione. La sceneggiatura - che molti giocatori hanno ritenuto confusa e poco attenta alla caratterizzazione dei personaggi - potrebbe essere corposamente riscritta, anche perché lo staff originale di Persona 5 starebbe supervisionando i lavori per assicurarsi che raggiungano un livello qualitativo degno della serie.

In altre parole, molte informazioni che abbiamo scoperto o dedotto nella prima beta a porte chiuse sarebbero da prendere con le pinze. Persino il meccanismo a microtransazioni - che erano effettivamente assenti in beta - potrebbe vedere molte revisioni prima che il gioco sia effettivamente disponibile sul mercato cinese. A questo punto non ci resta da fare altro che rivedere ciò che sappiamo per certo, a cominciare dal gameplay e dai personaggi.