No Man’s Sky: l'update 4.23 dell'aggiornamento Interceptor è disponibile su PC e in arrivo su console

Hello Games ha pubblicato un nuovo aggiornamento di No Man's Sky su PC e ha annunciato che è in arrivo su tutte le altre piattaforme sulle quali è disponibile il gioco. Si tratta dell'update 4.23 (catalogato come aggiornamento 4.023 su PS5). Si tratta di una piccola patch che si occupa di aggiustare alcuni problemi di Interceptor.

La patch completa condivisa da Hello Games per No Man's Sky recita come segue: "Ciao a tutti, grazie per a tutti per aver giocato all'update Interceptor, specialmente a coloro che hanno speso del tempo per segnalare qualsiasi problema nel quale si sono imbattuti tramite Zendesk o tramite il sistema di segnalazione per console."

"Stiamo ascoltando in modo attento il vostro feedback e abbiamo identificato e risolto un certo numero di problemi. Queste correzioni sono incluse nella patch 4.23, che è ora disponibile su Steam ed è in arrivo sulle altre piattaforme il prima possibile. La correzione dei bug è legata a un problema di crash dei thread. Continueremo a pubblicare patch man mano che i problemi saranno identificati e risolti. Se avete incontrato qualche problema, fatecelo sapere inviando un report sui bug. Grazie, Hello Games".

No Man's Sky

Si tratta quindi di una correzione minore, che però risolve un problema sempre spiacevole come quello dei crash. I giocatori di No Man's Sky dovrebbero quindi ora avere un'esperienza meno problematica con Interceptor.

Ecco i dettagli sull'aggiornamento Interceptor, che aggiunge molte novità.