No Man's Sky: disponibile l'aggiornamento Interceptor, che aggiunge molte novità

Hello Game ha lanciato Interceptor, il nuovo aggiornamento di No Man's Sky che aggiunge pianeti corrotti, nuove navi spaziali, miglioramenti per la VR, in particolare con il visore PSVR 2, e molti altri contenuti al gioco. La novità principale è quella intuibile dal titolo, ossia le navi di classe Interceptor, con tecnologia Sentinel, Pozzo antigravitazionale e Crimson Core, che potete iniziare ad aggiungere alla vostra flotta. Ci sono anche degli strumenti multifunzione Sentinel e dei Jetpac sempre Sentinel da ottenere.

Le navi Interceptor possono essere trovate sui pianeti corrotti, caratterizzati da strani cristalli che escono dal terreno. Sono pianeti particolari, con un'aura viola, di cui bisogna scoprire i misteri.

Per chi ama esplorare a piedi, ci sono dei nuovi nemici da combattere, inclusi delle grosse creature aracnoidi con dei figlioletti che sembrano dei granchi. Li potete trovare sui pianeti corrotti, che offrono dei biomi alterati, con le carcasse di navi Interceptor e tanto altro da scoprire.

Inoltre ora i giocatori possono curare la loro collezione di meraviglie, segnando le casse speciali e le scoperte fatte. Infine ci sono anche diverse novità dal punto di vista tecnico. Gli utenti Xbox dovrebbero notare un miglioramento generale della fluidità, mentre i possessori di visori VR, in particolare quelli di PSVR 2, dovrebbero notare un aumento generalizzato dei dettagli.

Per il resto vi ricordiamo che l'aggiornamento Interceptor è stato lanciato su PC, PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One e Nintendo Switch.