Microsoft ha più utenti attivi di Sony ed è anche merito dei giocatori PlayStation

Come vi abbiamo già segnalato, la compagnia di analisi Ampere Analysis ha da poco pubblicato un report che segnala gli editori con più utenti attivi su PlayStation e Xbox negli ultimi mesi, precisamente da settembre 2022 e febbraio 2023. Tramite questi emerge che EA è in testa, ma si può notare anche un altro dato: Microsoft ha più utenti attivi di Sony ed è merito anche dei giocatori PlayStation.

Si potrebbe pensare che Microsoft, avendo piazzato meno console rispetto a PlayStation, sia destinata ad avere in media meno utenti attivi (non si contano i giocatori PC in questo report, ricordiamo). Vi è però un problema in questo ragionamento: Minecraft. Il gioco è pubblicato da Microsoft su tutte le piattaforme, quindi i giocatori PlayStation conteggiano per Microsoft (in quanto editore).

Precisamente, il 35% di tutti i giocatori Minecraft (PS, Xbox, Switch, PC, mobile...) gioca su PlayStation. Questi utenti aiutano quindi Microsoft a diventare un editore con più utenti attivi di Sony. Ovviamente il tutto è vero per il periodo di riferimento. Inoltre, vi è stato un momento durante il quale Sony è stata in grado di battere Microsoft, ovvero all'uscita di God of War Ragnarok.

Il grafico degli editori con più utenti attivi su Xbox e PlayStation

In ogni caso, sia Microsoft che Sony non si avvicinano ai numeri di editori di terze parti come Electronic Arts, Epic Games, Activision Blizzard e Take-Two. Nel periodo di riferimento, solo Ubisoft è rimasto sotto le cifre dei due produttori di console per la maggior parte del tempo.

Sony dovrebbe riuscire a risalire in termini di utenti mensili con l'arrivo di Marvel's Spider-Man 2, che dovrebbe essere il suo prossimo grande gioco first-party del 2023.