Street Fighter 6: open beta ad aprile, stando a una fuga di notizie

Stando a una fuga di notizie, entro aprile Capcom dovrebbe lanciare l'open beta di Street Fighter 6. La notizia proviene da Eiko Kano, streamer giapponese invitato regolarmente da Capcom TV, che ne ha parlato mentre giocava a Dead by Daylight.

Kano non ha dato l'informazione come una grande rivelazione, ma quasi per caso, parlandone come se fosse cosa nota. Probabilmente non sapeva che l'editore giapponese non ha ancora fatto annunci in merito.

Emersa l'informazione, sono arrivate delle piccole conferme sulla bontà della stessa. Ad esempio qualcuno ha notato che Capcom sta aggiornando con grande frequenza i file della beta chiusa di Street Fighter 6 su Steam.

Quindi dobbiamo prepararci alla beta aperta di Street Fighter 6 nelle prossime settimane? Difficile dirlo con certezza, senza conferme da parte di Capcom. Diciamo però che l'uscita del gioco si avvicina sempre di più, quindi non sarebbe poi così strano che arrivasse una beta aperta per consentire agli sviluppatori di avere dei test più estensivi del gioco.

Per il resto vi ricordiamo che Street Fighter 6 sarà disponibile a partire dal 2 giugno 2023 su PC, PS5, PS4 e Xbox Series X e S.