Arc System Works non vuole che BlazBlue e Guilty Gear competano tra loro

Minoru Kidooka, il CEO di Arc System Works, ha rivelato durante un'intervista con IGN USA che non vuole vedere i due grandi franchise dell'editore - BlazBlue e Guilty Gear - in competizione tra loro.

Alla domanda su quali siano i piani dello studio per BlazBlue, Kidookda-san ha spiegato che al momento l'obiettivo principale è Guilty Gear, poiché non vuole che le due serie siano in competizione tra loro.

"Siamo molto orgogliosi di come la comunità ha interagito con [BlazBlue]. Una cosa che ci preoccupa, una cosa a cui stiamo pensando in questo momento è che non vogliamo che Guilty Gear e BlazBlue siano in competizione tra loro. Quindi ci stiamo concentrando principalmente su Guilty Gear. Ma ovviamente BlazBlue è un titolo che la comunità ama".

Guilty Gear Strive

"La comunità si è impegnata moltissimo per renderlo ciò che è oggi, e tenendo questo in mente, vogliamo tornare a lavorare alla serie a un certo punto. Quindi non è assolutamente detto che BlazBlue sia arrivato alla propria fine. È qualcosa che avverrà in futuro. Ma per ora, Guilty Gear è la priorità".

Gli è stato chiesto anche di un potenziale gioco picchiaduro dedicato a One Piece e, pur non potendo ovviamente confermare nulla, Kidooka ha detto che "non significa che sia stata presa una decisione o che non sia una possibilità".