One Piece: un picchiaduro a tema è nei pensieri del team Arc System Works

Arc System Works, team nipponico specializzato in picchiaduro, potrebbe stare pensando a un gioco del genere incentrato su One Piece, e la cosa avrebbe un notevole senso pensando anche al fatto che si tratta degli stessi autori di Dragon Ball FighterZ.

One Piece ha ottenuto finora una notevole quantità di adattamenti in videogioco, ma finora si è trattato soprattutto di action di vario tipo o con digressioni adventure, come il recente One Piece Odyssey, ma i veri e propri picchiaduro latitano. Eppure, la serie si presterebbe anche a un'interpretazione del genere, considerando la presenza di un roster di combattenti estremamente ampio e vario, con personaggi carismatici e dotati di diverse abilità.

Per questo motivo, il CEO di Arc System Works, Minoru Kidooka, non ha affatto escluso un possibile lavoro di questo genere: intervistato nel corso del recente EVO Japan, il capo del team ha riferito che un picchiaduro su One Piece è qualcosa a cui starebbe pensando, visto che lo studio avrebbe intenzione di ricorrere ancora a collaborazioni esterne su proprietà intellettuali note per la creazione di altri giochi.

All'interno della stessa iniziativa, Kidooka ha riferito poi che BlazBlue tornerà prima o poi sulle scene, ma che il team sta valutando come gestire la serie perché non vuole che vada in conflitto con Guilty Gear, che è attualmente al centro dell'attenzione con Guilty Gear -Strive-.