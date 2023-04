Bing, il generatore di immagini IA basato su Dall E non tutela granché gli artisti

Recentemente Bing, il motore di ricerca di Microsoft, è stato aggiornato con un generatore di immagini IA basato su Dall E. Purtroppo i termini del servizio non sembrano tutelare moltissimo gli artisti che non vogliano essere dati in pasto al sistema. Sostanzialmente non c'è alcuna tutela per il copyright, ma Microsoft si impegna a limitare l'accesso al lavoro degli artisti in caso di invio di un reclamo. Badate bene che si parla di limitare, non bloccare.

Nelle FAQ ufficiali del nuovo strumento, lo spazio dedicato alla tutela di Microsoft è molto ampio, mentre ben poche sono le parole spese per la tutela del copyright altrui, ossia per evitare plagi:

"Permetteremo agli artisti viventi di riportare il loro nome per limitare la creazione di immagini associate ai loro nomi." Tutto qua.

Anche nelle linee guida per la creazione di immagini non viene fatta parola di questioni relative al copyright. Si parla di contenuti sensibili, ossia di non produrre immagini di sfruttamento sessuale di minori, di abusi, di sessualizzazione di minori, di grooming, immagini intime non consensuali, di richiesta sessuale e di traffico di minori. Niente immagini di suicidi e autolesionismo, niente violenza e spargimenti di sangue, no terrorismo o estremismi, niente incitamenti all'odio e così via. Niente però sull'evitare di generare immagini che plagino artisti viventi.

Ovviamente molte reazioni non sono state positive verso il regolamento, tra gente bannata per aver scritto come prompt di generazione: "an excited Redditor trying Bing's new Image Creator" e altri che non sono riusciti a ottenere una bandiera USA perché considerata un tema sensibile dal sistema. Comunque sia staremo a vedere come si evolverà la situazione. Siamo solo agli inizi dell'avvento delle intelligenze artificiali generative di massa e tutto può davvero succedere.