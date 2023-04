PC Game Pass avrebbe superato i 15 milioni di giocatori, secondo un curriculum

PC Game Pass, ovvero l'abbonamento di Microsoft dedicato esclusivamente alla piattaforma PC, sembra che abbia superato i 15 milioni di utenti registrati, in base a quanto riferito nel curriculum LinkedIn di un product manager.

Nella pagina LinkedIn di Mark Skwarski, Group Product Manager for Xbox Content & Audience Strategy presso Microsoft, emerge infatti il dato in questione, che dimostrerebbe un ottimo successo per l'iniziativa PC Game Pass, dopo i risultati già raggiunti anche su console.

Tra gli obiettivi raggiunti da Skwarski vengono menzionati i risultati di Xbox Game Pass, che è passato da 5 a 25 milioni di utenti nel giro di pochi anni, con un incremento di 15x per quanto riguarda la quantità di utenti attivi mensili e il lancio in 26 mercati diversi in tutto il mondo.

Tra i dati interessanti risalta però quello relativo a PC Game Pass, anche perché non ci sono state comunicazioni ufficiali riguardanti specificamente la sezione PC del Game Pass.

Il curriculum di Mark Skwarski con il dato su PC Game Pass

Si legge dunque che Skwarski ha collaborato con i creative director di Bethesda e Xbox Game Studios per guidare nuove idee di crescita, "rendendo più facile a oltre 15 milioni di giocatori PC di godere di Xbox Game Pass".

Questi 15 milioni di giocatori sembrano dunque essere gli utenti di PC Game Pass, anche se la questione non è molto chiara. Inoltre, ci sarebbe da capire se si tratti di utenti iscritti esclusivamente a PC Game Pass o che utilizzando il Game Pass su PC essendo abbonati a Xbox Game Pass Ultimate, con l'accesso a entrambi i cataloghi.