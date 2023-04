One Piece Odyssey: Reunion of Memories annunciato, è il nuovo DLC del gioco di ruolo di One Piece

Bandai Namco ha annunciato One Piece Odyssey: Reunion of Memories, un nuovo DLC del gioco di ruolo della serie giapponese One Piece, disponibile ormai da qualche mese per PC, Xbox Series X e S, PS4 e PS5.

Stando alla sinossi ufficiale, i "famosi pirati si stanno finalmente riposando dopo le loro incredibili avventure sull'isola di Walford e a Memoria, il modo creato dai loro ricordi. Ma mentre celebrano la loro ultima notte insieme prima di issare nuovamente le vele, compare una misteriosa ragazza molto simile a Lim e vestita completamente di nero, con il volto coperto da un cappuccio e un sinistro cubo oscuro in mano... Ma chi è veramente?"

Per scoprirlo, la ciurma di Cappello di paglia dovrà tornare sui suoi passi, a Memoria e Alabasta, dove scoprirà delle differenze rispetto all'ultima visita. Oltretutto è anche scomparso il cubo necessario per la fuga.

"Il mondo dei ricordi non è più lo stesso e Rufy e i suoi amici dovranno trovare un modo per tornare, ma non prima di aver fatto luce su un ultimo mistero."

L'annuncio è stato accompagnato anche dalla pubblicazione di un trailer, che trovate qui di seguito:

Katsuaki Tsuzuki, il producer di One Piece Odyssey, ha anche registrato un videomessaggio in cui ha svelato alcune delle novità che saranno aggiunte con il DLC.

Da notare che One Piece Odyssey: Reunion of Memories non ha ancora una data d'uscita, ma viene indicato come presto disponibile.

