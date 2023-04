Dead Island 2 su PS5 pesa più del doppio che su PS4: i dati indicati da PlayStation Game Size

Tra un paio di settimane sarà finalmente possibile mettere le mani su Dead Island 2, il nuovo gioco d'azione di Deep Silver e Dambusters Studios. Sarà disponibile su PC, PlayStation e Xbox e ora abbiamo modo di vedere quanto pesa il gioco nella due versioni di Sony. Precisamente, parliamo di 19,916 GB per PlayStation 4 e 48,219 GB per PlayStation 5.

L'informazione arriva come sempre da PlayStation Game Size, account Twitter che si occupa di scandagliare i server PlayStation alla ricerca di informazioni sui giochi in uscita. Come potete leggere, la differenza tra le due versioni è notevole, quasi fossero due giochi diversi. Inoltre, entrambe le versioni di Dead Island 2 sono state conteggiate con lo stesso aggiornamento (scritto in modo diverso perché PS5 usa nomenclature diverse).

Ovviamente quanto riportato non è ufficiale, ma di norma PlayStation Game Size è preciso. Ammesso quindi che non vi siano errori, è credibile che la versione PlayStation 5 contenga asset di qualità nettamente superiore rispetto alla versione PlayStation 4. Di norma vi sono delle differenze tra le due generazioni di console, in termini di peso dei giochi, ma di rado sono così nette. Alle volte addirittura le versione PS5 pesano meno grazie a metodi di compressione più moderni.

Non sappiamo inoltre quale sarà il peso delle versioni Xbox One e Xbox Series X|S, ma possiamo supporre che non sia completamente diverso dispetto alle versioni PS4 e PlayStation 5 di Dead Island 2.

Per informazioni definitive non ci resta che attendere annunci ufficiali. Dead Island 2 sarà disponibile dal 21 aprile 2023 e il pre-caricamento sarà accessibile dal 19 aprile 2023.

Vi lasciamo infine al nostro speciale intitolato: alla scoperta di Hell-A, la Los Angeles postapocalittica di Dambusters Studios.