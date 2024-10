Dead Island 2: Ultimate Edition è disponibile da oggi, vediamo il trailer di lancio

Dead Island 2: Ultimate Edition è disponibile da oggi su PC, PlayStation e Xbox, come conferma lo spettacolare trailer di lancio pubblicato per l'occasione da Dambuster Studios e Deep Silver.

Edizione definitiva del divertente action survival a base di zombie, la Ultimate Edition di Dead Ialand 2 include il gioco base, le due ricche espansioni HAUS e SoLA, nonché tutta una serie di oggetti in-game che vanno dalle armi ai cosmetici.

Gli utenti che già possiedono la Gold Edition del gioco potranno aggiornarla gratuitamente alla Ultimate Edition, mentre tutti avranno modo di godere dei contenuti dell'aggiornamento disponibile a partire da oggi, che introduce due nuove modalità e diverse correzioni.

La prima modalità si chiama Vigilanza di Quartiere ed è stata realizzata da Fishlabs in collaborazione con Dambuster Studios: al comando dei Bobcats, un trio di sopravvissuti del college determinati a difendere la casa della loro confraternita da ondate di non-morti utilizzando abilità speciali, armi e la novità rappresentata dalle trappole.

La seconda modalità è il tradizionale New Game Plus: molto richiesto dagli utenti, consentirà di ricomiciare l'avventura da capo dopo averla completata, conservando però i potenziamenti e gli oggetti ottenuti fino a quel momento per ambire a un grado di sfida superiore e sbloccare ulteriori ricompense.