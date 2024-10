Da Prince of Persia a Star Wars, da Avatar a XDefiant: Ubisoft può uscire dalla crisi?

Non è un buon momento per Ubisoft: la casa francese ha inanellato una serie di progetti che sulla carta sembravano destinati a ottenere un grande successo, ma che alla fine hanno deluso le aspettative in termini di vendite, nonostante siano stati accolti in maniera generalmente positiva dalla stampa.

È certamente il caso di Prince of Persia: The Lost Crown, che non vedrà l'uscita di un seguito in quanto incapace di raggiungere i risultati sperati, cosa che a quanto pare ha determinato anche lo smantellamento del team di sviluppo, i cui componenti sono stati assegnati ad altri progetti.

Di recente è accaduto invece a Star Wars Outlaws di deludere le aspettative: nonostante una licenza così importante e un grosso budget a disposizione, il tie-in sviluppato da Massive Entertainment non ha realizzato le vendite che Ubisoft si aspettava e si cerca adesso un difficile recupero.

Prima ancora è stata la volta di XDefiant, lo sparatutto in stile Call of Duty che rappresentava il tentativo della casa francese di consolidare la propria presenza nel mercato dei live service, ma che dopo un inizio incoraggiante ha rapidamente perso giocatori e spunto, tanto che si parla di chiusura dei server un giorno sì e uno no.

Avatar: Frontiers of Pandora è stato anch'esso un titolo poco incisivo sul piano delle performance, se consideriamo la straordinaria popolarità della saga cinematografica creata da James Cameron, capace di totalizzare incassi da record nelle sale anche con l'ultimo capitolo, La Via dell'Acqua.

Infine, il tanto promettente The Rogue Prince of Persia non sembra aver impressionato, a dispetto del grande talento del team di sviluppo a cui Ubisoft ha voluto affidare l'incarico di reinterpretare uno dei suoi franchise più classici.