Assassin's Creed: 11 giochi sarebbero ora in sviluppo, report dice quali e quando usciranno

Ubisoft punta tutto su Assassin's Creed?

Assassin's Creed Codename Red

La lista, come detto, riporta una serie di giochi già confermati, ma anche dei nomi non ufficiali. Un esempio è Assassin's Creed Codename Nebula, che sarebbe in sviluppo presso il team di Ubisoft Sofia (co-sviluppatori di Assassin's Creed III: Liberation e Assassin's Creed Rogue): secondo quanto indicato dalla fonte, sarebbe un gioco con tre ambientazioni, ovvero India, Impero Azteco e Mediterraneo. Sono luoghi alquanto lontani l'uno dall'altro, quindi sarà interessante capire in che modo si legano tra loro.

Ubisoft Chengdu avrebbe invece proposto Assassin's Creed Codename Raid, un free to play a quattro giocatori PvE cooperativo. Pare che i personaggi che potremo controllare proverranno da giochi precedenti e saranno quindi tutti già noti.

Ubisoft Annecy, nota per aver creato porzioni del multigiocatore di vari capitoli di Assassin's Creed e Splinter Cell oltre ad aver co-sviluppato The Division 2, avrebbe invece proposto Assassin's Creed Codename Echoes, descritto come un gioco multigiocatore che usa la tecnologia Ubisoft Scalar (basata sul cloud, che dovrebbe potenziare i giochi con un aumento della potenza computazionale).

Per quanto riguarda Assassin's Creed Codename Red: sappiamo che Ubisoft vuole evitare le accuse di "turismo culturale".

Ricordiamo comunque sempre che parliamo di leak e non informazioni ufficiali: i giochi di Assassin's Creed più lontani sono ancora in fase di prototipo, inoltre, quindi è possibile che vengano cancellati prima di terminare lo sviluppo.