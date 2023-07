Twitch: nuovo record di spettatori contemporanei a 3,4 milioni

Come segnalato nel tweet qui sotto, Ibai è stato inoltre in grado di mantenere oltre 3 milioni di utenti per tutto l'evento, dimostrando di poter raggiungere numeri enormi con il proprio spettacolo. Inoltre, Ibai già deteneva il precedente record e ha quindi semplicemente indossato nuovamente la corona di numero uno su Twitch.

Twitch sta affrontando sempre più concorrenza negli ultimi tempi, ma questo non significa che la piattaforma di video streaming di Amazon non sia utilizzata. Recentemente, ad esempio, un canale ha infranto il precedente record di spettatori contemporanei. Parliamo di Ibai che ha raggiunto ben 3,4 milioni di utenti contemporanei .

Chi è Ibai su Twitch?

Ibai è un commentatore eSportivo di origine spagnola. Ha iniziato con League of Legends nel 2014 e con la crescita degli eSport è sempre stato più richiesto. Negli ultimi anni ha iniziato a fare il commentatore anche per eventi sportivi come il football e il basketball. Ha anche prestato la voce per la modalità Volta di FIFA 20.

Il record attuale è stato ottenuto con La Velada del Año III, un evento di boxing spagnolo che gli ha permesso di raggiungere un picco di oltre 3.4 milioni di spettatori contemporanei, come detto. Si tratta di cifre che altri grandi nomi di Twitch non sono in grado di raggiungere. Le cifre realizzate da Ibai sono pari a quelle di una buona rete televisiva, per capirci.

Ovviamente non c'è bisogno di raggiungere queste cifre per essere streamer di successo ed essere anche riconosciuti da altre piattaforme. Kick, ad esempio, sta attirando verso di sé sempre più streamer, come xQc e Amouranth.