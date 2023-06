Amouranth lascia Twitch e firma con Kick, annunciandolo in diretta

Amouranth ha deciso di lasciare Twitch e firmare con Kick, annunciando la propria scelta nel corso della diretta streaming per il suo settimo anniversario sulla piattaforma: una mossa senz'altro di grande impatto per i suoi numerosi spettatori.

Si tratta dello stesso accordo stretto da xQc con Kick per 100 milioni di dollari, che arriva peraltro all'alba delle polemiche relative al programma Twitch Partner Plus, che a quanto pare garantirebbe dei vantaggi solo al 2,5% degli attuali partner.

Nella clip qui sopra vediamo appunto Amouranth che legge la notizia dell'ingaggio di xQc con Kick, fa una telefonata e chiede se anche lei può accedere a un accordo da 100 milioni di dollari, per poi fare letteralmente i bagagli e partire per questa nuova avventura.

Non è chiaro al momento quali siano i termini del suo contratto con la piattaforma streaming, ma è possibile che anche per lei non si tratti di un accordo in esclusiva, il che le lascerebbe la porta aperta per eventuali, ulteriori collaborazioni.