xQc stringe un accordo con la piattaforma streaming Kick per 100 milioni di dollari

xQc - famoso streamer - e Kick - piattaforma di video streaming - hanno annunciato di aver stretto un accordo "non esclusivo" di due anni del valore di 100 milioni di dollari. Pare che sia il contratto di maggior valore nella storia del mondo dello streaming.

Questa affermazione è stata condivisa con il New York Times dal manager di xQc dopo l'annuncio che il creatore di contenuti canadese sarebbe passato a Kick - pur rimanendo su Twitch, a quanto pare. Chiaramente per Kick si tratta di un grande acquisto visto che attualmente xQc vanta quasi 12 milioni di follower su Twitch, che lo collocano al quinto posto nella classifica generale, ma è lo streamer più popolare in termini di ore di trasmissione complessive e di visualizzazioni. xQc si è fatto un nome per gli streaming in ambito gioco d'azzardo, categoria non apprezzata da Twitch ma sostenuta da Kick.

Solo poche settimane fa, xQc ha parlato di Kick e del fatto che stia acquisendo vari streamer, soprattutto grazie all'uso di contratti non esclusivi che non li vincolano a un'unica piattaforma.

In una dichiarazione, Felix 'xQC' Lengyel ha parlato apertamente dell'accordo: "Kick mi sta permettendo di provare a fare cose che non ho potuto fare prima. Sono estremamente entusiasta di cogliere questa opportunità e di massimizzarla in nuove idee creative e fresche nei prossimi anni".

Vedremo in che modo si evolveranno le cose per Kick e per xQc.