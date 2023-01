Twitch: ecco gli streamer più visti del 2022

Svelati quali sono stati gli streamer più visti del 2022 su Twitch, calcolati in base al numero di ore guardate. In testa troviamo xQc con 227,23 milioni di ore, che si conferma essere più seguito della piattaforma, che precede di molto Gaules, fermo a 161,75 milioni di ore. Ancora più staccato è Ibai, con 112,03 milioni di ore. Vediamo la classifica completa:

xQc: 227,23m Gaules: 161,75m Ibai: 112,03m Auronplay: 101,46m Hasan: 82,48m fps_shaka: 81,13m Asmongold: 80,32m Trainwreckstv: 76,91m tarik: 72,67m summit1g: 69,20m

Da sottolineare il fatto che la classifica non tiene conto del numero di live stream fatti durante l'anno. Importante anche il fatto che la seconda, terza e quarta posizione siano occupate da streamer in lingua spagnola.

Interessante anche la presenza in decima posizione di summit1g, che si conferma essere uno dei top streamer dalla carriera più duratura, lì dove molti altri sono calati enormemente nel corso del tempo. Va anche detto che, dopo Gaules, è lo streamer della classifica che è stato in live per più tempo, ossia per 4.000 ore.

Gaules di suo è stato in live per 8.499 ore e 50 minuti, ossia quasi l'intero anno. Va detto che molte delle sue trasmissioni sono state repliche di partite, ma è comunque un dato impressionante.

L'unico streamer non in lingua inglese o spagnola è fps_shaka, che parla giapponese, noto per i suoi match ad Apex Legends e Valorant.