Xbox Game Pass: 5 giochi lasceranno il catalogo il 15 gennaio 2023

In attesa di scoprire la prima infornata di giochi in arrivo su PC e Xbox Game Pass nel 2023, l'app del servizio ha già svelato quali giochi lasceranno il catalogo il 15 gennaio 2023. In totale sono cinque e includono Nobody Saves the World e Pupperazzi.

Ecco la lista completa dei titoli pronti a lasciare il Game Pass a metà gennaio:

The Anacrusis (Preview) - PC, cloud e console

Danganronpa: Trigger Happy Havoc Anniversary Edition - PC, cloud e console

Nobody Saves the World - PC, cloud e console

Pupperazzi - PC, cloud e console

Windjammers 2 - PC, cloud e console

Un'immagine di Nobody Saves the World

Tutti i giochi elencati qui sopra come al solito saranno acquistabili con un prezzo scontato del 20% (salvo offerte di Xbox Store ancor più vantaggiose) nei giorni antecedenti la rimozione da PC e Xbox Game Pass, che vi ricordiamo nuova essere fissata per il 15 gennaio 2023. Un'opzione come sempre molto gradita nel caso siate intenzionati a continuare a usufruire di uno o più titoli anche dopo che questi non saranno più disponibili tramite il catalogo del servizio.

Considerando che sono stati svelati i giochi in uscita dal Game Pass, molto probabilmente l'annuncio di quelli in arrivo nella prima metà di gennaio 2023 dovrebbe avvenire nel pomeriggio, quindi rimanete sulle nostre pagine per scoprire le novità per gli abbonati.

Per il momento sono già 44 i giochi per PC e Xbox Game Pass confermati per il 2023 da Microsoft, ecco quali sono.