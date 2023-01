Xbox Game Pass: anche We Happy Few tra i giochi che lasceranno il catalogo

Tramite la app di Xbox, Microsoft ha aggiornato nelle scorse ore la lista dei giochi che lasceranno il catalogo di PC e Xbox Game Pass il 16 gennaio 2023, che ora include anche We Happy Few oltre ai titoli già svelati la scorsa settimana.

Considerando che We Happy Few è un gioco sviluppato da Compulsion Games, uno studio interno di Microsoft, la sua uscita dal servizio potrebbe sorprendere gli utenti e far preoccupare per gli altri titoli degli Xbox Studios inclusi nell'abbonamento, ma in realtà parliamo di un caso particolare.

Infatti We Happy Few è stato pubblicato da Gearbox Publishing e non da Microsoft ben prima dell'acquisizione di Compulsion Games. Spetta dunque al publisher l'ultima parola sulla permanenza del titolo nel catalogo di PC e Xbox Game Pass e questo non rientra dunque tra quelli che non abbandoneranno mai il servizio, come Sea of Thieves e i Forza Horizon, giusto per fare qualche esempio.

We Happy Few

Ricapitolando, questa è la lista aggiornata dei giochi in uscita dal Game Pass il 16 gennaio 2023:

We Happy Few - PC, cloud e console

The Anacrusis (Preview) - PC, cloud e console

Danganronpa: Trigger Happy Havoc Anniversary Edition - PC, cloud e console

Nobody Saves the World - PC, cloud e console

Pupperazzi - PC, cloud e console

Windjammers 2 - PC, cloud e console

Rimanendo in casa Xbox, a quanto pare data e orario dell'evento in programma per l'inizio del 2023 è stata svelata da Windows Central.