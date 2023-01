Xbox: evento Developer_Direct in arrivo con data fissata a gennaio, per Windows Central

Windows Central riporta informazioni su quello che dovrebbe essere l'evento di presentazione di Xbox in arrivo, che a quanto pare viene chiamato "Developer_Direct" e sarebbe fissato per il 25 gennaio 2023 alle ore 21:00 italiane, sebbene ancora non si tratti di informazioni ufficiali.

Secondo delle fonti interne non meglio identificate, il sito specializzato in novità sul mondo Microsoft ha riferito che, durante questo evento, dovrebbero emergere informazioni sui giochi in arrivo da parte di Xbox Game Studios, in particolare Redfall, Forza Motorsport e Minecraft Legends, stranamente forse con l'assenza illustre di Starfield.

Sebbene sembra vi sia ampio spazio per Arkane e altre produzioni Bethesda, in base a quanto raccolto da Windows Central è possibile che Starfield sia previsto in un altro evento staccato e specificamente dedicato al gioco in questione, che verrebbe dunque presentato nel dettaglio in un'altra presentazione prevista più avanti.

Ricordiamo che tutte queste informazioni arrivano sempre da Jez Corden e dalle sue misteriose fonti, dunque vanno prese ancora come delle semplici voci di corridoio. Tuttavia, la vicinanza del personaggio agli ambienti Xbox è nota, dunque non possiamo evitare di prendere in considerazione anche queste segnalazioni.

Particolarmente interessante anche il fatto che l'evento possa chiamarsi Developer_Direct, con un riferimento piuttosto chiaro alla struttura dei Nintendo Direct che ha ormai fatto scuola nell'ambito della comunicazione ufficiale da parte dei produttori. In questo caso, il nome indica la presenza diretta degli sviluppatori a presentare i propri titoli, probabilmente. L'idea è che questo sia un evento in cui gli autori possono mostrare più nel dettaglio vari giochi in arrivo nel 2023, contenendo forse meno titoli ma con maggiori approfondimenti.

Questo potrebbe introdurre una nuova strategia comunicativa per Microsoft, che potrebbe adottare questo nuovo format per presentare i giochi in maniera più continuativa, contrariamente a quanto fatto finora con le presentazioni concentrate quasi esclusivamente sui grandi eventi come E3 e Gamescom.

Proprio in queste ore, Aaron Greenberg di Microsoft ha riferito su Twitter che questa si prospetta come una "settimana divertente", facendo pensare effettivamente a delle novità in arrivo in questi giorni.