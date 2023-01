Analogue Pocket: la console appare a sorpresa in una famosa serie Netflix

I videogiochi sono un fenomeno di massa e in un modo o nell'altro sono sempre apparsi all'interno di serie TV e film. Alle volte, però, appaiono anche in modo un po' strano, come nel caso di Analogue Pocket, che è stato al centro di una scena della stagione 2 di Ginny e Georgia.

Ginny e Georgia è una serie TV di Netflix, la cui seconda stagione è da poco arrivata sulla piattaforma di streaming. Lo show non ha alcun legame diretto con i videogiochi e l'Analogue Pocket è apparso in una scena, che potete vedere poco sotto, nella forma di regalo per il figlio di Georgia.

Si potrebbe pensare che si tratti di una pubblicità pagata dai produttori di Analogue Pocket, ma il nome del prodotto non viene mai specificato, anche se è chiaro di cosa si tratta visto che la confezione, la console e il cavo di ricarica sono chiaramente quelli dell'Analogue Pocket.

Una possibilità è che una persona della produzione di Ginny e Georgia avesse a disposizione un Analogue Pocket e abbia deciso di usare tale console per realizzare questa scena. Non abbiamo visto la serie, ma sia abbastanza certi che la scena non sarebbe stata diversa se si fosse trattato di un Nintendo Switch o di uno Steam Deck, quindi è possibile che abbiano solo usato ciò che avevano a portata.

La parte interessante è però il fatto che qualcuno avesse un Analogue Pocket, non certo la console più popolare e più facilmente accessibile sul mercato.

Analogue Pocket è una console portatile retro che è in grado di leggere cartucce di vecchie console, come Game Boy. Vi abbiamo anche da poco proposto la nostra recensione: qui sotto un estratto.

"Sebbene esistano alternative più versatili ed economiche per chi vuole semplicemente giocare ai giochi del Game Boy oggi, Analogue Pocket è un dispositivo eccezionale proprio perché unisce i vantaggi di giocare su una console originale con le proprie cartucce e le comodità di un dispositivo moderno. Ovviamente è qualcosa che si può ottenere armandosi di pazienza, saldatore e strumenti per modificare un vecchio Game Boy, ma quasi certamente l'esperienza Analogue resterà superiore."

"È un peccato che la connettività Bluetooth e l'uscita HDMI siano limitate all'acquisto di un accessorio esterno, ma per il resto l'esperienza di gioco su Analogue Pocket ha pochi rivali: merito di uno schermo eccellente e con una densità di pixel elevatissima, ma anche della qualità dei materiali e la cura del design. In più, l'apertura dell'hardware a sviluppatori esterni apre un mondo di possibilità che sconfina la libreria di Game Boy e Game Gear, rendendo Analogue Pocket una delle migliori retro console portatili in circolazione. L'unico vero limite risiede nell'idea stessa di giocare ai vecchi giochi su cartuccia con una console portatile moderna: in fin dei conti sarà sempre più comodo avere una libreria digitale in un unico dispositivo anziché andare in giro con lo zaino pieno di giochi."