Xbox, novità in questa settimana? Aaron Greenberg di Microsoft sembra confermare

Sembrano arrivare conferme quasi ufficiali da parte di Microsoft su qualcosa di nuovo e importante in arrivo questa settimana per Xbox, forse un evento di presentazione o comunque qualche annuncio sui giochi previsti sulla piattaforma nel 2023.

Dopo le tante voci di corridoio, un breve e vago tweet di Aaron Greenberg, responsabile marketing della divisione Microsoft Xbox, sembra proprio inserirsi nel discorso con una sorta di conferma: "Questa dovrebbe essere una settimana divertente, sono emozionato per i giorni in arrivo!" Ha scritto nel messaggio visibile qui sotto.



Ovviamente potrebbe voler dire qualsiasi cosa, ma il fatto che se ne sia uscito con una frase del genere, a fare riferimento diretto a questa settimana e ai prossimi giorni con qualcosa di "divertente" ed emozionante, fa proprio pensare che qualcosa stia bollendo in pentola.

Solo qualche ora fa, era stato il solito Jez Corden a ribadire che c'era qualcosa in arrivo, che sarebbe emersa nei prossimi giorni. Successivamente, il giornalista di Windows Central aveva scherzato sulla collaborazione con Oreo, come a voler dire che quella era la grande novità attesa, ma si trattava probabilmente di uno scherzo.

In pochi minuti, il breve messaggio di Greenberg ha ovviamente scatenato una serie di risposte da parte di giornalisti e insider vari, tra i quali sempre Corden ma anche Klobrille, Idle Sloth e vari altri a sottolineare come la questione si stia facendo decisamente interessante. A questo punto non ci resta che aspettare ulteriori comunicazioni, considerando anche la stranezza della mancanza totale di comunicazioni ufficiali sugli aggiornamenti di Xbox Game Pass, che sarebbero dovuti ripartire con l'inizio di gennaio 2023.

Ricordiamo che in ballo ci sono soprattutto Redfall, Starfield e Forza Motorsport, che dovrebbero tutti uscire nella prima metà del 2023 in base a quanto riferito in precedenza, ma che non hanno ancora una data d'uscita ufficiale.