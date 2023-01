Xbox: novità sull'evento di presentazione tra pochi giorni, per Jez Corden

Jez Corden, giornalista di Windows Central, continua a battere sul tasto del possibile evento Xbox di inizio 2023, questa volta riferendo vagamente al fatto di dover aspettare solo "qualche giorno" per avere notizie da Microsoft su possibili novità interessanti.

A dire il vero, il post rimane estremamente vago ed è scritto in risposta a un altro tweet di un utente che riferiva di voler avere informazioni sui nuovi giochi in arrivo da Xbox Game Studios, lamentando la mancanza di comunicazione che sta caratterizzando questo periodo di Microsoft.



Non è dunque chiaro se si riferisca effettivamente all'annuncio di un evento di presentazione o a qualche novità specifica sui giochi in arrivo nei primi mesi del 2023, ma viene abbastanza naturale collegarlo alla scia di voci di corridoio su un possibile Xbox Showcase o XO che potrebbe avvenire in questa prima parte del nuovo anno.

Anche su questo fronte l'incertezza regna sovrana: lo stesso Corden ha fatto capire che qualcosa bolle in pentola ma di non essere sicuro della portata dell'evento previsto da Microsoft, vedendolo prima come una sorta di XO tradizionale e poi come una specie di Direct, dunque qualcosa di diverso da una presentazione del calibro di quelle tipiche dell'E3.

In ogni caso, sembra che qualcosa sia previsto per l'inizio del 2023, e considerando la vicinanza del soggetto all'ambiente Microsoft non escludiamo a priori che possa esserci un fondo di verità nella questione. D'altra parte, Microsoft dovrebbe avere in uscita alcuni titoli di grosso calibro nella prima metà del 2023, con almeno Redfall e forse anche Starfield che non dovrebbero essere troppo lontani dal lancio e dovranno dunque avere delle date d'uscita fissate, tra non molto.