Mars First Logistics, il provato di un gioco a metà tra LEGO e Death Stranding

Questo nuovo gioco, in arrivo nel 2023, è sviluppato da Shape Shop e ci mette al comando di un piccolo rover, che deve spostare varie risorse da una base marziana all'altra. Per completare ogni consegna, però, servono le giuste combinazioni di componenti e dovremo essere noi a crearle.

Per arrivare su Marte non basta buona volontà e una discreta resistenza alle differenze di gravità, serve soprattutto avere degli strumenti adeguati per percorrere le lande rosse. Ogni piccola necessità richiede una soluzione leggermente diversa e Mars First Logistics lo sa bene.

Lo spazio ha sempre avuto un grande fascino per l'umanità. Questo oscuro e infinito luogo che si estende oltre la nostra atmosfera sembra tanto vicino quanto irraggiungibile ed è in grado di rievocare molte sensazioni, forse alle volte contrastanti. Per molti, lo spazio è avventura, scoperta e, in una certa misura, anche un modo per dimostrare che gli esseri umani potrebbero superare grandi sfide, soprattutto intellettive e più specificatamente ingegneristiche.

Come un LEGO, ma nello spazio

In Mars First Logistics dobbiamo spostare oggetti nelle lande marziane

L'idea alla base di Mars First Logistics è molto semplice. All'interno di un'ampia area desertica, vi è un punto di ritiro dal quale raccogliere un oggetto e un punto di consegna dove arrivare. Con il nostro rover, dobbiamo afferrare il prodotto del momento, che sia un innaffiatoio, un pezzo di un telescopio spaziale o un cesto di arance. Il problema è farlo senza ribaltarsi o far cadere ogni istante l'oggetto.

Il nostro rover inizialmente è solo quattro ruote connesse a una piccola struttura, ma in pochi minuti ci rendiamo conto di poter fare molto di più. Mars First Logistics rende disponibili motori, pistoni, connettori, giunti e non solo.

L'editor di First Mars Logistics non è particolarmente complicato

Come se fosse una sorta di LEGO, possiamo posizionare i vari pezzi per creare un mezzo in grado di afferrare, sollevare, ruotare e quindi infine trasportare il prodotto. L'editor per la modifica del rover è molto semplice da usare: con un clic si mette o elimina un pezzo, si può annullare un errore e copiare una parte del rover per riposizionarla in un altro punto. I materiali inizialmente a disposizione sono pochi per tipologia e numero di unità, ma già nella demo è possibile comprare ulteriori pezzi con il denaro guadagnato completando le missioni.

Avviando la demo avevamo timore che ci saremmo trovati di fronte un videogioco che pretendeva una profonda conoscenza dell'ingegneria meccanica, ma la verità è che Mars First Logistics si è rivelato abbastanza permissivo in questa fase di prova. Ovviamente non possiamo sapere quanto la sfida si alzerà proseguendo, ma anche con costruzioni tutt'altro che perfette siamo stati in grado di completare ogni compito.

Possiamo creare anche rover molto particolari se vogliamo, in Mars First Logistics

Mars First Logistics si basa sulla fisica e dovremo porre attenzione a non sbilanciare troppo il nostro mezzo nel trasporto e a non prendere le curve troppo velocemente altrimenti ci ribalteremo, ma al tempo stesso i pezzi che afferrano gli oggetti hanno un attrito altissimo e soprattutto non c'è rischio di rompere i "pacco" che trasportiamo. Non ci sono nemmeno limiti di tempo, quindi nel complesso si tratta di un'esperienza rilassante e accessibile.

Ovviamente ci sono sempre soluzioni più eleganti di altre e che garantiscono consegne più rapide, ma nella demo dovevamo solo portare a termine il compito: il come è secondario. Alle volte la sfida è anche stratificata, però, in quanto l'oggetto della missione potrebbe essere leggermente fuori portata o potrebbe essere necessario consegnarlo in una posizione specifica.

Facciamo due esempi veloci. In una missione avevamo un cestello posizionato sopra un'impalcatura: abbiamo quindi creato prima un rover con un paio di pistoni che potessero spingere il cesto a terra e poi modificato il rover per poterlo afferrare e spostare. Nel caso di un pilastro di metallo, invece, dovevamo consegnarlo in posizione verticale e per fortuna avevamo già un rover in grado di inclinare l'oggetto, ma in caso contrario avremmo dovuto rimediare all'ultimo secondo. Nella versione finale speriamo che le singole missioni spingano molto sulla necessità di cambiare rover più volte per ogni consegna, per superare problemi specifici.