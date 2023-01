Xbox x Oreo: annunciati i biscotti in edizione limitata, anche in Italia e con concorso a premi

Microsoft ha unito le forze con Oreo per lanciare dei biscotti in serie limitata a tema Xbox. Saranno disponibili in 22 paesi del mondo, Italia inclusa, a partire da questo mese fino "a esaurimento scorte".

Gli Oreo in edizione limitata Xbox includeranno sei biscotti con decorazioni a tema. Uno avrà l'iconico logo verdecrociato, mentre gli altri cinque rappresenteranno i tasti A, B, X, Y e una freccetta direzionale. A parte questo dettaglio, saranno identici agli Oreo classici, dunque parliamo di un doppio biscotto al cioccolato e uno strato interno di crema alla vaniglia.

La partership è stata annunciata da Microsoft sul sito ufficiale di Xbox, dove è stato annunciato anche un simpatico concorso che prevede di scansionare i vari biscotti a forma di tasti per creare delle combinazioni, ispirate ai trucchi di giochi storici, per vincere premi esclusivi.

Una skin di Halo Infinite a tema Oreo

Tra questi troviamo dei contenuti in-game come pacchetti armature, veicoli e navi per Forza Horizon 5, Sea of Thieves e Halo Infinite, come nell'immagine qui sopra. Inoltre, potrete partecipare a un'estrazione per vincere console e hardware Xbox a tema Oreo, abbonamenti a Xbox Game Pass Ultimate da tre mesi e una vacanza per tutta la famiglia (i premi variano di paese in paese).

Per il regolamento completo e tutti i dettagli vi rimandiamo alla pagina italiana ufficiale del concorso, che trovate a questo indirizzo.