The Medium e Observer: dei sequel sono possibili, dice Bloober Team

Bloober Team, lo studio al lavoro sull'atteso remake di Silent Hill 2, in futuro potrebbe realizzare dei sequel di The Medium e Observer. Perlomeno stando alle dichiarazioni dell'head of production Kacper Michalski, che ha dichiarato che "tutto è possibile" a patto di trovare delle buone idee per dei seguiti.

"Chi lo sa. Se troveremo una buona idea su come tornare nell'universo di Observer o The Medium, allora perché no? Tutto è possibile", ha detto Michalski in un'intervista con GamingBolt, in risposta a una domanda mirata proprio a dei possibili sequel dei due giochi.

Un'immagine di Observer

Come sappiamo al momento Bloober Team è impegnato con due produzioni di grande spessore, ovvero Silent Hill 2 Remake e un nuovo Layers of Fear, che a quanto pare non sarà il terzo capitolo ma un'esperienza completamente inedita. Inoltre lo studio ha le mani in pasta in altri progetti. Di recente ha confermato una partenership con Private Division per un nuovo gioco di stampo Survival, mentre nel 2021 è stata svelata una collaborazione con Rogue Games per un titolo next-gen per PC e console, ancora avvolto nel mistero.

Insomma è sicuramente prematuro parlare di ulteriori progetti al momento, ma quantomeno Michalski non esclude un nuovo Observer e/o The Medium, qualora al team venissero in mente delle buone idee per dei sequel. Il che è sicuramente una buona notizia per chi ha apprezzato i due giochi di Bloober Team.