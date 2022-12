Private Division e Bloober Team collaborano a un nuovo gioco survival horror

In occasione del suo quinto anniversario, il publisher Private Division ha annunciato una nuova collaborazione con Bloober Team per lo sviluppo e la pubblicazione di un gioco survival horror basato su una nuova proprietà intellettuale, oltre ad aver diffuso in video celebrativo sui primi 5 anni di attività della compagnia.

Private Division celebra oggi il suo quinto anniversario annunciando un accordo editoriale con Bloober Team, in base al quale lo sviluppatore indipendente polacco, noto per i suoi horror psicologici come The Medium, Layers of Fear e il recentemente annunciato Silent Hill 2, svilupperà un survival horror in collaborazione con l'etichetta. [embed yt= URv7x8jNjV0]Al momento il gioco è nelle fasi iniziali di sviluppo e non è ancora stata annunciata una data d'uscita, ma la pubblicazione non è prevista prima del 2025.

"Il nostro prossimo progetto è un nuovo ed entusiasmante gioco survival horror che ci aiuterà a diventare leader assoluti nel genere", ha detto Piotr Babieno, amministratore delegato di Bloober Team. "Sono grato a Private Division per questa collaborazione. La loro esperienza è notevole e lo staff si è dimostrato molto alla mano. Per noi questo non è il solito rapporto "editore-sviluppatore": li vediamo più come un amico che ci sostiene o che ci tiene in riga nel momento del bisogno."

Inoltre, Private Division ha svelato il Fondo di sviluppo Private Division, che mira a supportare i team di sviluppo indipendenti più piccoli tramite finanziamenti e opportunità di crescita con cui poter auto-pubblicare i propri ambiziosi titoli.

In occasione del quinto anniversario è stato anche pubblicato un video che celebra gli studi interni e gli sviluppatori con cui Private Division ha collaborato per le uscite previste. "Che si tratti di sviluppatori rinomati come Bloober Team o studi indipendenti che si cimentano in nuovi progetti, noi ci impegniamo a collaborare con i team migliori e a supportare le loro ambizioni creative", ha dichiarato Michael Worosz, direttore strategia di Take-Two Interactive e capo di Private Division. "È fantastico poter ampliare il nostro portfolio affiancando ai nostri talentuosi partner uno dei team indipendenti più affermati d'Europa."