Dead Island 2: il recap di tutte le novità dell'amatissima saga zombie

Dead Island 2 uscirà il 28 aprile 2023, ma nel frattempo possiamo raccontarvi molte delle novità che i giocatori incontreranno quando approderanno a HELL-A, la versione zombificata di Los Angeles. Nell'ultimo trailer di gameplay (pubblicato insieme a un corto live action che vi racconteremo a breve) non sono stati svelati nuovi personaggi, ma le voci di quelli che già conosciamo, Jacob e Amy, hanno raccontato le molte sfaccettature del combattimento corpo a corpo e del gunplay. Il gioco, sviluppato da Dambuster Studios ed edito da Deep Silver, si propone come un nuovo standard per quanto riguarda i tanti modi in cui è possibile sbudellare, spappolare, smembrare e annientare un non morto. Dead Island 2 mette l'accento anche sulle tante personalizzazioni e modifiche che i sopravvissuti potranno fare alle loro armi, creando uno stile di combattimento veramente personale. In questo speciale su Dead Island 2 andremo a ripercorrere le novità principali che vi aspettano nel titolo analizzando il funzionamento dei personaggi, l'arsenale di armi, le relative modifiche, i tipi di nemici che ci saranno e le schiere di strampalati sopravvissuti che potrete incontrare. A sottolineare il tono ironico e bombastico del gioco, poi, ci hanno pensato anche i tre protagonisti del corto live action, rilasciato in occasione dell'ultimo showcase, per raccontare la Los Angeles post apocalittica.

Un giorno a HELL-A: il corto live-action Da sinistra: Simone, Brad e Jackson, i tre protagonisti del corto live action che ha presentato l'ultimo trailer di gameplay di Dead Island 2 Per introdurre il nuovo trailer di gameplay di Dead Island 2, Dambuster Studio e Deep Silver hanno pubblicato un cortometraggio live action che racconta la storia di Jackson, Brad e Simone, tre sopravvissuti alla disperata ricerca di un posto sicuro. Nei primi istanti i tre protagonisti decidono di rintanarsi nella casa del noto producer hollywoodiano David Rothstein, "il responsabile dei peggiori adattamenti cinematografici dei videogiochi", ha detto Brad. Nella casa, dopo qualche battuta sulle stranezze di Hollywood, i tre trovano un CD, con sopra scritto "DI 2 Gameplay Dev Footage": Jackson lo inserisce nel computer facendo partire il lungo trailer di gameplay da cui abbiamo estrapolato molte nuove informazioni. Finito il trailer, Jackson, Brad e Simone scoprono il sex dungeon di Rothstein e tutti i suoi strumenti di scena ma qualcosa non va: Simone si sente osservata. Tornati in salotto, trovano una tv con una console su cui è installato proprio Dead Island 2 e Jackson insiste per provarlo dicendo che "è una strana coincidenza ritrovarsi tra le mani un videogioco sugli zombi nel mezzo di un apocalisse zombi". Brad decide di andare a fumarsi una sigaretta lasciando gli altri a giocare, ma proprio mentre Simone attiva la modalità berserk in game, uno zombi attacca Brad che lo prende a pugni come sta facendo la sua collega nel videogioco. Dopo qualche sano spappolamento di cervelli il trio torna nella casa dove scopre il nascondiglio di Rothstein, che è ancora vivo e li ha spiati per tutto il tempo. Non riescono a scambiare più di qualche parola prima che il redivivo zombi affrontato da Brad non si scagli sulla gola di Rothstein sbranandolo. Morendo, il produttore di Hollywood sblocca tutte le porte della sua villa facendo entrare un'orda di non morti che i protagonisti affrontano off-camera a ritmo di musica metal. "Non ne ho mai visti così tanti - dice Brad - nessuno ci crederà, ma li abbiamo combattuti tutti". Su questa meta-battuta sul modo più classico di risparmiare delle serie TV sugli zombi, poi, si conclude il corto, lasciando spazio a qualche altro istante di gameplay.

Gli Ammazza Zombi Gli Ammazza Zombi e le loro abilità uniche sono la colonna portante di Dead Island 2, insieme al design delle armi. Ne conosciamo solo due per ora, Jacob e Amy, che fanno da protagonisti e voci narranti dell'ultimo trailer di gameplay del gioco. Stuntman dal passato shakespeariano, Jacob è un brawler specializzato nel corpo a corpo e ha delle abilità speciali che si ispirano al suo basso istinto di conservazione. Questo personaggio ottiene un aumento dei danni cumulabile quando attacca i nemici in rapida successione ma le martellate consumano resistenza ed è qui che entra in gioco la sua seconda caratteristica unica. Mettendo a segno colpi critici, Jacob può recuperare resistenza e aumentare ancora di più il suo danno in un circolo virtuoso che, finché ci sono zombi da sbudellare, non si ferma mai. Amy, un'atleta paralimpica specializzata nella corsa, è l'altra ammazza zombi di cui facciamo conoscenza nell'ultimo trailer. Nel suo stile di gioco il movimento è fondamentale per sfruttare al meglio i suoi poteri speciali. Amy, infatti, infligge danni bonus quando colpisce gli zombi isolati o quando gli lancia contro la sua arma e nel video la vediamo correre da un nemico all'altro per farsi largo nelle strade infettate di zombi di HELL-A.

Un arsenale brutale Una delle molte modifiche alle armi da mischia che potrete realizzare in Dead Island 2 "Che stiate affettando, calciando, bruciando o riempiendo uno zombi di proiettili, lo sentirete", con queste parole Amy descrive l'arsenale e il sistema di combattimento che i giocatori avranno a disposizione in Dead Island 2. È nel combattimento all'arma bianca che la serie ha sempre dato il suo meglio, e in questo nuovo capitolo le opzioni saranno molte: ci saranno katane, machete, spade, martelli, accette e mazze, tutte personalizzabili e migliorabili con effetti incendiari, lame aggiuntive e scosse elettriche. Non potevano mancare anche le armi da fuoco ed è già confermata la presenza di pistole, mitragliette, fucili a pompa, fucili a retrocarica e mitragliatrici. "Anche il morso che avete ricevuto da uno zombi vi darà potere" continua Amy prima di mostrare la modalità berserk di Dead Island 2. Lo schermo si tingerà di rosso e anche voi potrete prendere il controllo della furia cieca e assassina che anima i non morti. Con questa abilità potrete eliminare in un colpo molti dei nemici sparsi per la mappa per liberarvi in fretta delle orde più minacciose.

Nemici e ambientazione Molti bodybuilder di Los Angeles si sono trasformati negli zombi più massicci di HELL-A Attraverso i nuovi filmati di gioco non si vedono solo teste spappolate e katane; da Dead Island 2 possiamo aspettarci anche puzzle ambientali e tanti altri PNG "sopravvissuti" con cui interagire e che faranno da volano per la storia. La città di Los Angeles e i suoi molti capisaldi sono stati ben riprodotti da Dambusters Studios: da Venice Beach ai viali alberati di palme, da Beverly Hills a Santa Monica, la Città degli Angeli si trasformerà nel vostro personalissimo parco giochi per lo sbudellamento. Quando si tratta di non morti, la varietà è importante quanto la quantità e HELL-A ha a disposizione un buon catalogo di nemici da affrontare. "Ci sono zombi grandi, piccoli, intelligenti e rumorosi" dice Amy facendoci vedere nemici palestrati e forzuti, zombi che sputano acido, zombi che scalano le difese rudimentali dei sopravvissuti e orde di non morti che vengono spappolati. Gli zombi rumorosi, poi, sembrano essere dei nemici che, se allertati, emettono delle onde sonore che danneggiano il giocatore.