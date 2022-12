Chainsaw Man: il cosplay di Kobeni da Xenon_ne è insieme all'immancabile 500

Con Chainsaw Man che continua ad essere uno dei manga/anime più in voga del momento, la tendenza si riflette anche in ambito cosplayer e la questione è ulteriormente dimostrata da questo cosplay di Kobeni da parte di Xenon_ne, che mostra il personaggio accompagnato dall'inseparabile Fiat 500.

Il manga scritto da Tatsuki Fujimoto mette in scena un mondo vicino a quello reale e contemporaneo, ma in cui le paure degli umani prendono vita nella forma di demoni di vario tipo. All'interno di questa realtà caotica e inquietante, Kobeni Higashiyama è una cacciatrice di demoni che opera all'interno della squadra sperimentale gestita da Makima, dunque un'altra combattente specializzata, anche se dal carattere decisamente diverso dalla collega.

Kobeni è lontanissima dalla natura fredda, spietata e calcolatrice di Makima, dimostrandosi decisamente più "umana", fino a cedere anche troppo spesso a paura e panico. A causa di questo ha anche degli scontri con Denji e altri personaggi, sebbene si dimostri sempre una persona fondamentalmente positiva e che ha cura degli altri, oltre ad essere efficiente quando riesce ad entrare in azione senza troppe ansie. L'interpretazione di Xenon_ne riproduce perfettamente il personaggio in maniera magistrale.

Nella foto, oltre all'abito e alla capigliatura perfettamente replicate, quello che spicca è ovviamente l'auto: Kobeni infatti si vede spesso alla guida di una vecchia macchina che sembra in tutto e per tutto una Fiat 500, sebbene la definizione non venga mai fornita in maniera precisa.

