GTA 5 su PS5 e Xbox Series X|S: aggiornamento con ray tracing disponibile

Come era stato precedentemente annunciato, GTA 5 su PS5 e Xbox Series X|S ha ricevuto in queste ore l'aggiornamento che introduce il ray tracing e altri miglioramenti tecnici, attraverso la patch 1.004 disponibile su entrambe le famiglie di console e su PC.

L'aggiornamento per i riflessi ray tracing era stato annunciato la settimana scorsa come in arrivo a dicembre, ma pare sia stato già pubblicato, visto che le note della patch 1.004 riportano appunto l'aggiunta del ray tracing applicato ai riflessi, tra le altre caratteristiche.



D'altra parte, i risultati di questo update sembrano già essere visibili facilmente, come dimostrano alcuni tweet. In quello riportato qui sopra, per esempio, risulta facile vedere come il ray tracing incrementi la precisione dei riflessi e la gestione delle luci, come anche l'immagine visibile qui sotto.



In particolare, le pozzanghere e le superfici metalliche o bagnate ottengono ulteriori effetti di rifrazione e riflessi, così come le carrozzerie delle auto. Con l'aggiunta di questa tecnologia, inoltre, è possibile vedere il proprio veicolo o personaggio riflesso sulle superfici a specchio, come ad esempio sui vetri di alcuni grattacieli.

Si tratta ovviamente di un'aggiunta piuttosto marginale, ma che incrementa ulteriormente la qualità grafica di un gioco che, a distanza di quasi 10 anni dalla sua uscita originale, è ancora in grado di stupire per la sua complessità e per l'ampiezza del mondo riprodotto.