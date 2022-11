My Dress-Up Darling: il cosplay di Marin di jasikyu è la perfetta incarnazione

Torniamo ancora una volta nelle romantiche atmosfere di My Dress-Up Darling, diventato ormai un nuovo fenomeno di massa tra le cosplayer e in crescita anche in Italia in termini di popolarità, con questo nuovo cosplay di Marin da parte di jasikyu.

La Marin rifatta da jasikyu riprende la rappresentazione standard del personaggio, con la tipica divisa da studentessa nipponica tra gonna, camicia e cravatta, ma le foto si concentrano soprattutto sul viso, che è somigliante all'originale in maniera quasi incredibile.

Come possiamo vedere dalle immagini, non è solo questione di riprodurre il costume alla perfezione, ma è piuttosto il trucco a stupire, visto che la modella nelle foto sembra uscita direttamente da un manga. Anche le proporzioni risultano simili a quelle originali, con gli occhi ampi e super espressivi, tanto da far pensare al probabile ricorso a un po' di fotoritocco.

Per il resto, le caratteristiche ci sono tutte: dalla capigliatura agli occhi, comprese sottigliezze come ciondolo e orecchini, per un'interpretazione davvero impressionante nella sua fedeltà. Marin, d'altra parte, continua ad essere un soggetto molto gettonato anche perché la serie animata stessa parla proprio di cosplay ed è come se fosse dunque già predisposta a questo genere di reinterpretazioni.

Si crea insomma una sorta di situazione paradossale: il manga/anime racconta infatti la storia di una ragazza appassionata di cosplay, che riesce finalmente a coronare il suo sogno grazie al suo incontro con Wakana Gojo, un sarto di grande talento che l'aiuta a realizzare abiti di ogni foggia.

Se cercate altri cosplay, vi rimandiamo ad alcuni dei più recenti pubblicati su queste pagine, come il il cosplay di Makima da Shirogane_sama tratto da Chainsaw Man, quello di Lucy da xenon_ne tratto da Cyberpunk: Edgerunners, il cosplay di Nico Robin da tniwe tratto da One Piece, quello di Elizabeth di calssara tratto da The Seven Deadly Sins e il cosplay di Marion in costume da bagno di yazbunnyy tratto da Dragon Ball.