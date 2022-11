Nuovo Nintendo Direct su Super Mario Bros. Il Film annunciato per oggi

Nintendo si prepara a una nuova presentazione per Super Mario Bros. Il Film, con un nuovo trailer che verrà mostrato oggi all'interno di un Nintendo Direct dedicato al film, che verrà trasmesso oggi, 29 novembre 2022, alle ore 23:00 italiane.

Il nuovo Nintendo Direct sarà dunque interamente concentrato sul film e mostrerà un nuovo trailer che dovrebbe contenere anche Peach, considerando che la figura della principessa e il castello del Regno dei Funghi sembrano gli elementi centrali di questa nuova occhiata a Super Mario Bros. Il Film. Non ci saranno informazioni su videogiochi o altro, dunque non c'è da aspettarsi altro da questo evento, ma si tratta di una presentazione di grande importanza per quanto riguarda la nuova produzione animata di Nintendo Pictures, su cui la compagnia sta investendo molto.



Come possiamo vedere nel Tweet che presenta il nuovo evento dedicato a Super Mario Bros. Il Film, riportato qui sopra, vediamo nell'immagine il tipico atrio del castello del Regno dei Funghi, con una grande scala sormontata da un'enorme vetrata colorata che riproduce il profilo della Principessa Peach. Tutto questo fa pensare che il personaggio in questione abbia un ruolo fondamentale all'interno del nuovo trailer in arrivo.

Appuntamento dunque stasera alle 23:00 per il nuovo Nintendo Direct su Super Mario Bros. Il Film che torna a mostrarsi dopo il primo trailer, mentre abbiamo visto che Nintendo Pictures sta già assumendo per nuovi progetti tra film e serie TV.