Nintendo Pictures assume per nuovi film e serie TV su giochi della compagnia

Non c'è solo Super Mario Bros. Il Film nel futuro di Nintendo Pictures: la nuova divisione cinematografica della casa di Kyoto sta infatti già assumendo personale per nuovi progetti che dovrebbero spaziare tra film e serie TV, ovviamente incentrati sulle serie storiche della compagnia.

Come riportato in precedenza, lo scorso luglio Nintendo ha acquisito Dynamo Pictures, studio che ha creato tra le altre cose anche i corti di Pikmin, per farla diventare una divisione specializzata in produzioni cinematografiche e televisive interna.

La nuova compagnia si chiama Nintendo Pictures, tanto per mettere in chiaro le cose, a dimostrazione di come la casa di Kyoto abbia intenzione di investire particolarmente in quest'ambito nel prossimo futuro.

Il progetto principale della neonata Nintendo Pictures è ovviamente Super Mario Bros. Il Film, ovvero il lungometraggio in computer grafica incentrato sulla celebre icona Nintendo, ma evidentemente il gruppo sta già progettando altre produzioni.

Non ci sono dettagli al riguardo, ma generici "nuovi progetti" sono riportati chiaramente da Nintendo: "Nintendo Pictures, una compagnia di Nintendo Group, pianifica e produce video utilizzando le proprietà intellettuali di Nintendo", si legge nella comunicazione ufficiale. "Attualmente, stiamo assumendo in vari ruoli legati alla pianificazione e produzione di video d'animazione. Se siete interessati alla creazione di video che possano essere goduti dagli utenti di tutto il mondo, fatevi avanti".