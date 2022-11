Warner Bros., James Gunn conferma che i prossimi giochi DC faranno parte di un universo condiviso

I prossimi giochi DC prodotti da Warner Bros. faranno parte di un universo condiviso, interconnesso: lo ha confermato James Gunn nel rispondere a uno dei propri follower su Twitter, dopo aver rivelato che è quella l'intenzione per film e serie televisive.

Sappiamo bene che al momento non è così: per quanto assurdo possa sembrare, nella recensione di Gotham Knights abbiamo sottolineato come il titolo di WB Games Montreal sia ambientato in un universo narrativo differente rispetto all'Arkhamverse, in cui invece si muoverà l'atteso Suicide Squad: Kill the Justice League.

L'intenzione di Gunn sembrerebbe essere quella di smussare questi spigoli nell'ambito dell'intera produzione cinematografica, televisiva e videoludica legata alle proprietà intellettuali di casa DC, chiaramente effettuando un attento lavoro di supervisione.

Detto questo, emergono senz'altro due perplessità: la prima è che magari Gunn intende l'interconnessione in una maniera diversa rispetto a ciò che è stato interpretato sui social, la seconda è che il multiverso è un concetto che gli eroi DC conoscono molto bene e potrebbe offrire svariate scappatoie in tal senso.

Un eventuale reboot narrativo in ambito videoludico sarebbe interessante (e finalmente ci riconsegnerebbe un Batman vivo e vegeto) ma richiederà anni per essere attuato, specie considerando che progetti come Wonder Woman di Monolith Productions, annunciato lo scorso anno, non si sono ancora visti in azione.