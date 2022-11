Sonic Frontiers sarà la base su cui poggerà il futuro della serie Sega, dice Takashi Iizuka

Stando alle parole di Takashi Iizuka, il boss del Sonic Team di Sega, Sonic Frontiers rappresenta la "pietra angolare" su cui poggerà il futuro della serie, in particolar modo per quanto riguarda la struttura open world, che dunque pare rivedremo anche nei prossimi giochi.

"Proprio come Sonic Adventure, il nostro obiettivo con Sonic Frontiers era quello di creare un gioco che fosse una pietra angolare per i futuri giochi di Sonic", ha detto Iizuka in un'intervista con Sector. "È un approccio inedito per il franchsie, ma siamo stati attenti a onorare anche le radici di Sonic: deve dare le stesse sensazioni di un titolo Sonic".

Il boss del Team Sonic spiega che l'obiettivo con Frontiers era quello di evolvere la linearità vista dal Sonic Adventure del 1998 in poi in un'esperienza più aperta, dove i giocatori hanno la libertà di esplorare gli ambienti di gioco come meglio credono.

"Il nostro obiettivo con Sonic Frontiers era quello di evolvere l'approccio con i lineari stage 3D che è iniziato con Sonic Adventure nel 1998 in un action adventure dove i giocatori hanno la libertà di esplorare l'ambiente che li circonda", ha aggiunto Iizuka.

"Sappiamo che molti giocatori amano esplorare mondi estesi senza un percorso predeterminato, ed è quello che ci siamo prefissati di ottenere con il nostro nuovo concetto di piattaforma open-zone. Sono molto entusiasta che Sonic si unisca a questo step rivoluzionario in mondi di gioco immersivi".

Sonic Frontiers, un'immagine tratta dal gioco

Sonic Frontiers nonostante abbia registrato il miglior lancio di sempre per la serie in Giappone negli ultimi 18 anni è stato accolto dalla critica internazionale con pareri contrastanti, segno che la svolta open world non ha convinto tutti e che per i prossimi capitoli saranno necessarie delle modifiche importanti.

Alcuni dei problemi della produzione sono di natura tecnica, come ad esempio l'eccessivo fenomeno di pop-in segnalato dai tech enthusiast di Digital Fondry. Fortunatamente il team di sviluppo ha promesso che supporterà il gioco nei prossimi mesi con DLC gratuiti e patch correttive. Ad esempio giusto oggi è stato pubblicato l'update 1.10 che risolve alcuni bug e apporta diversi miglioramenti.