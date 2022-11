Sonic Frontiers è ancora un "playtest globale" dice il director, deve migliorare

Sonic Frontiers si troverebbe ancora in una sorta di fase di playtest globale, secondo il director Mio Kishimoto, il quale ha ammesso che il gioco ha ancora grandi margini di miglioramento e questa evoluzione avverrà nel prossimo periodo.

Intervenuto su Twitter, il director di Sonic Frontiers ha risposto ad alcune affermazioni da parte di utenti e critici riferendo che "ci sono ancora delle aree che non sono ancora nel pieno delle loro possibilità", spiegando che "prenderemo tutto questo seriamente come una sorta di playtest globale". In sostanza, per gli sviluppatori ci sarebbe ancora da lavorare sul gioco per renderlo migliore e questo dovrebbe avvenire nonostante il titolo sia già disponibile sul mercato.



In effetti, Sonic Frontiers è stato accolto con valutazioni un po' discordanti, considerando che i voti delle recensioni internazionali vanno dal 2 al 9, tuttavia la valutazione media è piuttosto positiva. A dimostrazione dell'ottima risposta da parte del pubblico, inoltre, abbiamo rilevato che il gioco ha fissato il record di utenti contemporanei su Steam per la serie, ma questo non significa che non ci sia spazio per migliorare.

D'altra parte, Sonic Frontiers presenta un approccio piuttosto inedito per la serie storica di Sega, mettendo in scena un ampio open world esplorabile liberamente, che in effetti alterna sezioni molto ben riuscite ad altre che non riescono a sfruttare appieno il potenziale del gameplay. Probabilmente, gli sviluppatori hanno intenzione di lavorare su queste migliorando i contenuti in un processo evolutivo post-lancio, ma attendiamo di capire cosa intenda precisamente il director quando parla di playtest globale, anche perché la traduzione dal giapponese potrebbe essere fuorviante.

Nel frattempo, vi rimandiamo anche alla nostra recensione di Sonic Frontiers per vedere più nel dettaglio cosa ne pensiamo noi del nuovo capitolo delle avventure di Sonic.