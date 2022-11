Sonic Frontiers fissa un nuovo record di utenti contemporanei su Steam per la serie

Sonic Frontiers parte molto bene su Steam, almeno per quanto riguarda l'intera storia della serie Sega, stabilendo il nuovo record di utenti contemporanei online sul gioco nelle ore successive al lancio, per quanto riguarda il picco registrato.

La quantità massima di utenti connessi contemporaneamente online su Sonic Frontiers è stata di 19.181 nel corso di questi primi giorni di lancio, secondo quanto riferito da SteamDB con il suo consueto controllo dell'attività online sullo store Valve.

Il numero batte in maniera considerevole il record precedente, che apparteneva a Sonic Mania il quale aveva fatto segnare 11.937 utenti.

La buona risposta tra critica e pubblico si è dunque riflessa anche nella quantità di giocatori attivi su Steam nelle prime ore di commercializzazione, cosa che lascia intendere risultati generali molto soddisfacenti per il nuovo capitolo della serie Sega. Per fare un paragone, qui ci sono i rispettivi massimi di utenti registrati contemporaneamente per quanto riguarda i capitoli più recenti della serie, su Steam:

Sonic Frontiers - 19,181 Sonic Mania - 11,937 Sonic & All-Stars Racing Transformed - 5,861 Sonic Origins - 2,668 Sonic Forces - 2,058 Sonic Generations - 1,686 Team Sonic Racing - 1,056 Sonic Lost World - 252

Sonic Colors Ultimate al momento è ancora un'esclusiva Epic Games Store, dunque non ha dati registrati su Steam, ovviamente. Non si tratta, chiaramente, di numeri sconvolgenti, ma dimostrano comunque come il trend su Sonic sia sempre più positivo, come dimostrato anche dalle recensioni degli utenti su Steam che risultano "molto positive".